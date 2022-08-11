San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in enflasyon ile mücadelesinde "zafer ilan etmesi" için çok erken olduğunu belirtti.

Eylül ayında yapılacak FOMC toplantısında faizin üçüncü kez 75 baz puan artırılması olasılığını dışlamadığını belirten Daly, bununla birlikte Fed'in daha yavaş bir faiz artırımına gitmesini destekleyebileceğinin de işaretini verdi.

Daly, FT'ye demecinde, "Tüketicilerin ve işletmelerin biraz rahatladığına işaret eden aylık bazda veriler iyi haber, ancak enflasyon hala çok yüksek ve bizim fiyat istikrarı hedefimize yakın değil. Çekirdek fiyatlar, hizmet enflasyonunda artışın öncülüğünde hala yükseliyor. Bu nedenle enflasyon konusunda zafer ilan etmek istemiyoruz. Henüz bunu yanmaya yakın değiliz" diye konuştu.

Fed'in yıl sonuna kadar faizi yüzde 3,5'in hemen altında bir seviyeye yükseltmesi gerektiği görüşünü devam ettiren Daly, ancak talebi düşürmek için çok agresif şekilde hareket etme konusunda temkinli olduğu mesajını verdi.