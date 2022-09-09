Danimarka Merkez Bankası(NBD), Avrupa Merkez Bankası(ECB) faiz kararını takip ederek, faiz oranlarında 65-75 baz puan artışa gitti.

NBD'den yapılan açıklamaya göre, borç verme faiz oranı 75 baz puan artırılarak yüzde 0,05'ten yüzde 0,80'e çıkarıldı.

Mevduat ve cari hesaplar faiz oranları da aynı seviyede artırılarak yüzde -0,10'dan yüzde 0,65'e yükseltildi. Böylece 2021 yılı Mart ayından bu yana uygulanan negatif faiz oranından çıkılmış oldu.

Banka iskonto faiz oranını ise 65 baz puan artışla yüzde 0,00'dan yüzde 0,65'e getirdi.

NBP, ECB'nin para politikasına göre faizlerde ayar yapabiliyor. ECB dün faiz oranlarında 75 baz puan artışa gitmişti.