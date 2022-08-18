Danimarka'nın devlete ait enerji şirketi Energinet'in paylaştığı verilere göre bir kilovat saatin fiyatı, son 12 yılda kaydedilen en yüksek seviye olan 8.42 kron'a (1.15 dolar) yükseldi.

Danimarka Tedarik Kurumu Genel Müdürü Carsten Smidt, yaptığı açıklamada, "Günlük veya haftalık ortalama elektrik fiyatlarına bakarsak, hiçbir zaman şimdiki kadar yüksek olmadılar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Norveç, İsveç, Finlandiya ve Danimarka'nın ortak enerji piyasası olan İskandinav Havuzu (Nord Pool), cari fiyatların geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat daha yüksek olduğunu vurguladı.

Ülkedeki mevcut durum, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, kuraklık nedeniyle düşen su seviyeleri ve yaz aylarında türbinleri çalıştırmaya yetecek kadar rüzgarın olmaması gerekçeleriyle açıklandı.

ELEKTRİK FİYATLARININ YAKIN GELECEKTE DÜŞME İHTİMALİ GÖRÜNMÜYOR

Danimarka Enerji Ajansı Müdür Yardımcısı Martin Hansen, fiyatların yakın gelecekte düşme ihtimalinin olmadığına işaret ederek, "Elektrik fiyatlarının gelişimi hakkında iyi bir şey söylemek gerçekten çok zor. Vadeli fiyatlara bakabiliriz ancak 2023 için beklentiler hala yüksek. Sanayi kuruluşları ve haneler, gelecekte elektrik, doğalgaz ve ısıtma için yüksek fiyatlar görmeyi beklesin" dedi.

Hansen, fiyat artışlarının haneleri, endüstrileri ve işletmeleri şimdiden etkisi altına aldığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Arbejdernes Landsbank analisti Brian Friis Helmer, Danimarka Radyosu'na verdiği demeçte, şu an için fiyatların tekrar düşme olasılığının olmadığını kaydederek, önümüzdeki kış aylarının maliyetli geçeceğini öngördü.

Helmer, "Fiyatların daha da artabileceği ihtimalini göz ardı edemeyiz. Yaz boyunca doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artmaya devam ettiğine şahit olduk. Ortalama bir Danimarkalı ailenin yıllık elektrik faturası yalnızca bu yıl 15 bin kron'a (2 bin dolar) yükselebilir" değerlendirmesini yaptı.