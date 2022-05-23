Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese, ABD'deki yüksek enflasyon oranlarının ekonominin pandemiden toparlanmasında "geçiş döneminin" bir sonucu olduğunu savundu.

"FED'E YAPMASI GEREKENİ YAPMASI İÇİN BAĞIMSIZLIK VERMEMİZ GEREKLİ"

Beyaz Saray'ın enflasyon ile mücadeledeki adımlarının bir kısmını da ortaya koyan Deese, "Fed'e yapması gerekeni yapması için bağımsızlık vermemiz gerekli. Fed enflasyon ile mücadele için araçlara sahip. İkinci olarak, maliyetleri azaltmamız ve bu dönemde ürünleri aileler için daha satın alınabilir hale getirmezi gerekli" diye konuştu.

Deese, enflasyon ile mücadele planın bir diğer parçasının da federal bütçe açığını aşağı getirmek olduğunu belirterek, "Eğer tüm bunları yapabilirsek, ABD ekonomisini aileler için daha iyi sonuçlar üretecek daha istikrarlı büyümeye yönlendirebiliriz" diye konuştu.