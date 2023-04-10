Sektörün, Ocak-Mart dönemi ihracatı ise 3,34 milyar dolara ulaşırken, aynı dönemde birim ihraç fiyatı 4,62 dolar olarak kaydedildi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin sektör ihracatını yüzde 10 etkilediğini ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Çin'in çok rekabetçi fiyatlarla piyasaya girişine karşı önümüzdeki dönemde; daha fazla Ticaret Heyeti görüşmeleri, daha fazla fuar katılımı ve uzak ülkeler stratejisi kapsamında daha fazla ülkeyi ziyaret edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi sektörü; üretim, ihracat, istihdamla Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), mart ayı ve ilk çeyrek ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıkarak tüm zamanların aylık ihracat rekoruna imza attı. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün mart ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 düşüşle 1,25 milyar dolara, Ocak-Mart dönemi ihracatı ise geçtiğimiz yılın aynı aylarına göre yüzde 13,6 düşüşle 3,34 milyar dolar olarak gerçekleşti. Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü genel ihracattan yüzde 5,3 pay alarak sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren 6. sektör oldu.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Sektörün birim ihraç fiyatlarını da değerlendiren Tecdelioğlu, " Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün 2023 Ocak-Mart döneminde birim ihraç fiyatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,26 düşüşle kilogram başına 4,62 dolar oldu. Sektörümüzün ihracatı aynı dönemde miktar olarak ise 723,2 bin ton seviyelerine geldi. Mart ayında, sektörün en çok ihracat yaptığı bölge olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat 674,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülke bazında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında 168,4 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken, 96,1 milyon dolar ile İtalya ikinci sırada, 58,8 milyon dolar ihracat ile ABD üçüncü sırada yer aldı." dedi.

Alt sektör ihracatında en fazla ihracat 495,3 milyon dolar ile Alüminyum ürün grubunda gerçekleşti. Alüminyum sektörünü; 244,9 milyon dolar ile Metal Eşyalar, 240,1 milyon dolar ile Demir Çelik Mamulleri ve 218,7 milyon dolar ile Bakır Ürün Grupları takip etti.

"DEPREM İHRACATI YÜZDE 10 ETKİLEDİ"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin sektör ihracatını yüzde 10 etkilediğini ifade eden Tecdelioğlu, "Mutfak sektörümüz, metal sektörümüz deprem coğrafyasında çok fazla. Fabrikalar halen yüzde 30-40 kapasitede çalışıyor. Özellikle Maraş'ta mutfak sektörünün çok ciddi anlamda etkilenmiş olması, metal sektörünün diğer şehirlerde etkilenmiş olması sektörün ihracatını yüzde 10 seviyelerinde olumsuz etkilemekte." değerlendirmesinde bulundu.