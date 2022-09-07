Deutsche Bank CEO`su Sewing: Resesyon artık engellenemez...

Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, Alman ekonomisi için resesyonun artık engellenemez olduğunu ifade etti. Sewing, Avrupa bankalarının ABD ile rekabet edebilmeleri için de doğru şartların oluşturulması gerektiğini ifade etti. Deutsche Bank CEO'su, Almanya'nın yüzleşmesi gereken bir konu olduğunu da söyledi, Çin ve Rusya politikasına dikkat çekti.

DEUTSCHE BANK CEO'SU: ALMANYA ARTIK BİR RESESYONU ENGELLEYEMEZ Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, Almanya'nın Frankfurt kentinde bir konferansa katıldı. Burada önemli açıklamalar yapan Sewing, Alman ekonomisi için karamsar bir tablo çizdi. Sewing, resesyon vurgusu yaptı, "Almanya artık buna engel olamaz" dedi.

RUSYA VE ÇİN VURGUSU Küresel pandemi krizi sonrası artan izolasyonlar ve büyüyen gerilimlerin ülkeyi Çin ile başa çıkma konusunda zora soktuğunu belirten Sewing, 'Bu zorlu soru ile yüzleşmeliyiz' ifadelerini kullandı. Sewing, Çin'e bağımlılığın azaltılmasının, Rus enerjisi ile ilişkinin tamamen koparılması kadar temel değişiklik gerektirdiğini vurguladı.