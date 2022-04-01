Deutsche Bank Wealth Management baş yatırım yetkilisi Christian Nolting, enerji fiyatları, işgücü yetersizlikleri ve tedarik zinciri aksaklıklarının Rusya'ya yaptırımlar tarafından azdırılmasının tetiklediği enflasyonist dalganın durdurulmasının zor olabileceğini söyledi.

"ENFLASYON ODADAKİ BİR GERGEDAN GİBİ"

"ABD'de tüketici enflasyonu yüzde 7 eşiğini aştı ve Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 5'leri gördü" diye konuşan Nolting, "Enflasyon odadaki bir gergedan gibi, şu anda durdurulması zor olabilir" dedi.

Nolting, Rusya'ya yaptırımlar nedeniyle işletmelerin Rusya operasyonlarını durdurmalarının tedarik zinciri problemlerini azdırdığını, platin, paladyum gibi ham maddelerdeki sıkıntının imalat sektöründe ara malı üretimine zarar vermekte olduğunu da vurguladı.