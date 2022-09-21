Daha önce yayınladığı raporda Alman ekonomisini 2023 yılında yüzde 3 daralacağını tahmin eden Deutsche Bank, bu beklentisini yüzde 2,2 daralma olarak revize etti.
Deutshe Bank, 2023 için Euro Bölgesi enflasyonunu da yüzde 6,2 olarak tahmin etti.
Daha önce yayınladığı raporda Alman ekonomisini 2023 yılında yüzde 3 daralacağını tahmin eden Deutsche Bank, bu beklentisini yüzde 2,2 daralma olarak revize etti.
Deutshe Bank, 2023 için Euro Bölgesi enflasyonunu da yüzde 6,2 olarak tahmin etti.
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