Daha önce yayınladığı raporda Alman ekonomisini 2023 yılında yüzde 3 daralacağını tahmin eden Deutsche Bank, bu beklentisini yüzde 2,2 daralma olarak revize etti.

Deutshe Bank, 2023 için Euro Bölgesi enflasyonunu da yüzde 6,2 olarak tahmin etti.