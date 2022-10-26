Deutsche Bank karını yüzde 475 artırdı

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, yatırım bankacılığı gelirlerinin etkisiyle üçüncü çeyrekte beklentilerden daha iyi mali sonuçlar elde etti.

Deutsche Bank üçüncü çeyrekte karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 475 artırdı. Hissedarlara dağıtılabilir net kar 1 milyar 115 milyon euro oldu. Geçen yılın aynı döneminde sadece 194 milyon euro kar elde edebilmişti.

Analistler ise 835 milyon euro kar bekliyorlardı.