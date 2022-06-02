JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, olası bir ekonomik kasırgayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sizde biliyorsunuz, ufukta fırtına bulutları var. Ancak ben bunu değiştiriyorum, ufuktaki bir kasırga" diye konuşan Dimon, şu anda ekonomide şartların "iyi" göründüğünü, ancak hiç kimsenin yaklaşan bu kasırganın "küçük bir tane mi yoksa bir kusursuz fırtına mı olacağını bilmiyor" dedi.

New York'ta düzenlenen Otonom Stratejik Kararlar Konferansı'nda konuşan Dimon, "Şu anda hava güneşli, işler iyi gidiyor, herkes Fed'in bunun üstesinden geleceğini düşünüyor. Ancak kasırga orada, yolda, bize doğru geliyor" dedi.

Yatırımcıları kendilerini daha iyi sağlama almaları, kuvetlendirmeleri uyarısında bulunan Dimon, "JP Morgan kendisini kuvvetlendiriyor, sağlamlaştırıyor ve bilançomuzda çok muhafazakar olacağız" diye konuştu.

Dimon, endişe ettiği konular olarak Fed'in uyguladığı niceliksel sıkılaştırmayı ve Ukrayna'daki savaşı işaret etti.