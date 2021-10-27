Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,5 azalarak 2 milyar 547 milyon dolara geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,0 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.



OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 35,9, İTHALAT YÜZDE 23,7 ARTTI



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 artarak 160 milyar 951 milyon dolar, ithalat yüzde 23,7 artarak 193 milyar 301 milyon dolar olarak gerçekleşti.



EYLÜL AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 28,5, İTHALAT YÜZDE 25,7 ARTTI



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Eylül ayında yüzde 28,5 artarak 15 milyar 528 milyon dolardan, 19 milyar 958 milyon dolara yükseldi.



Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 25,7 artarak 14 milyar 779 milyon dolardan, 18 milyar 577 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Eylül ayında 1 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 27,1 artarak 38 milyar 535 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 107,4 oldu.



DIŞ TİCARET AÇIĞI EYLÜL AYINDA YÜZDE 47,5 AZALDI



Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,5 azalarak 4 milyar 856 milyon dolardan, 2 milyar 547 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Eylül ayında yüzde 76,7 iken, 2021 Eylül ayında yüzde 89,1'e yükseldi.



DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE YÜZDE 14,6 AZALDI



Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,6 azalarak 37 milyar 876 milyon dolardan, 32 milyar 351 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 75,8 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,3'e yükseldi.



EYLÜL AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 94,6 OLDU



Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Eylül ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.



Ocak-Eylül döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.



EYLÜL AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 78,0 OLDU



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Eylül ayında ara mallarının payı yüzde 78,0, sermaye mallarının payı yüzde 12,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,0 oldu.



İthalatta, 2021 Ocak-Eylül döneminde ara mallarının payı yüzde 76,6, sermaye mallarının payı yüzde 13,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,6 oldu.



EYLÜL AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Eylül ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 696 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 390 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 261 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 30 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 21 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,8'ini oluşturdu.



Ocak-Eylül döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 14 milyar 99 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 530 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 674 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 milyar 98 milyon dolar ile İtalya ve 7 milyar 628 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1'ini oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI



İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Eylül ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 897 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 417 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 718 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 412 milyon dolar ile ABD, 919 milyon dolar ile Hindistan izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,1'ini oluşturdu.



Ocak-Eylül döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 23 milyar 536 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 20 milyar 178 milyon dolar ile Rusya, 16 milyar 364 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 457 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 362 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,3'ünü oluşturdu

.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 0,2 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,2 artarken, ithalat yüzde 3,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 30,3, ithalat yüzde 11,8 arttı.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 2,8 OLDU



Eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,8 oldu. Ocak-Eylül döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu. Ocak-Eylül döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3 oldu.



Eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,6 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,9 oldu. Ocak-Eylül döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,8 oldu.



ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2021 YILI EYLÜL AYINDA 19 MİLYAR 628 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre, 2021 yılı Eylül ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,2 artarak 19 milyar 628 milyon dolar, ithalat yüzde 11,5 artarak 22 milyar 299 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 44,5 azalarak 4 milyar 812 milyon dolardan, 2 milyar 671 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Eylül ayında yüzde 75,9 iken, 2021 Eylül ayında yüzde 88,0'a yükseldi.



İHRACAT OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 152 MİLYAR 544 MİLYON DOLAR OLDU



Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 artarak 152 milyar 544 milyon dolar, ithalat yüzde 23,9 artarak 185 milyar 743 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 12,4 azalarak 37 milyar 883 milyon dolardan, 33 milyar 200 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 74,7 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 82,1'e yükseldi.