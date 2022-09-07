EURO/USD'de 20 yılın en düşük seviyelerini yeniden test etme yolunda. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,20 kayıpla 0,98850'den işlem görüyor.
Dolar endeksi FED'in agresif artırım beklentileriyle güçleniyor
ABD doları, FED`in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi ile güçleniyor. Japon Yeni karşısında 24 yılın zirvesine çıkan ABD Doları, Avustralya Doları ve Yeni Zelanda Doları karşısında da yeni zirveleri gördü.
BOJ PARA POLİTİKASINDA İSTİKRARI SÜRDÜRECEK
Analistler, BOJ'un Japon Yenine destek olmak için para politikasını değiştirmeyeceğini ve bunun yendeki değer kaybının önüne geçilmesinin kolay olmayacağı anlamına geldiğini belirtiyorlar.
Okasan Securities analisti Rikiya Takebe de ABD Dolarının 145 yen seviyesini test edebileceğine inanan ekonomistler arasında yer alırken, 145 seviyesinde yenin bir miktar destek bulabileceğini savundu.
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