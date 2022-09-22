Fed'in agresif faiz artırımı politikasına devam ederek dün federal fonlama faizini 75 baz puan daha artırması ABD dolarına destek vermeye devam ediyor.

ABD doları bu sabah erken saatlerde önde gelen para birimleri karşısında güçlü artış gösterdi.

Dolar Endeksi Haziran 2002'den bu yana ilk kez 111,79 seviyesine kadar yükseldi. Endeks şu sıralarda düne göre yüzde 0,16 artıyla 111,65 seviyesinde.

ABD doları bu sabah Japon yeni karşısında da 145 seviyesinin üzerini test etti. 24 yılın en yüksek seviyesi olan 145,38 yene kadar yükselen ABD doları şu sıralarda düne göre yüzde 0,55 artışla 144,85 seviyesinden işlem görüyor.