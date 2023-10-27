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Dolar, Euro Bölgesi ve Çin verilerine daha fazla tepki verebilir

ING döviz analisti Francesco Pesole, beklenenden daha güçlü çıkan ABD GSYH verilerine doların tepkisinin "oldukça sessiz" olduğunu ve diğer para birimleriyle birlikte Euro Bölgesi ve Çin gibi ABD dışındaki verilere son haftalarda olduğundan daha fazla tepki vermeye başlayabileceğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 27 Ekim 2023 11:25

Son Güncelleme Tarihi 27 Ekim 2023 11:25

ING döviz analisti Francesco Pesole, beklenenden daha güçlü çıkan ABD GSYH verilerine doların tepkisinin "oldukça sessiz" kalmasına dair yaptığı değerlendirmede, "Bazı güçlü ABD verilerinin açıklanmasının ardından doların giderek daha az yukarı yönlü ivme kazanması yönünde bir eğilim var. Bu, doların aşırı alım durumu ve ABD faaliyet verileri iyimserliğinde zirveye yakın olabileceğimiz düşüncesiyle tutarlı" dedi.

ABD çekirdek PCE ve kişisel gelir verileri TSİ 1530'da açıklanacak. DXY dolar endeksi 106,598 seviyesinde yatay seyrediyor.

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