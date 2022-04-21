Mali Ekonomi ve Finans Bakanı Alousseni Sanou tarafından yapılan açıklamada, Mali'nin dış borçlarını 45 günden fazla süredir ödeyememesi nedeniyle Dünya Bankasının ülkede yürüttüğü program ve projelere yaptığı ödemeleri askıya aldığını duyurdu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderleri, Mali'deki cunta yönetiminin demokratik seçimleri 5 yıl sonra yapacağını duyurmasıyla 9 Ocak'ta Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen olağanüstü zirvede bir araya gelmişti.

Zirvedeki karar doğrultusunda ECOWAS ülkeleri, Mali'ye kara ve hava sınırlarını kapatmış, Mali'nin Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki varlıkları dondurulmuştu. Mali ile ECOWAS ülkelerinin diplomatik ve ekonomik ilişkileri de askıya alınmıştı.

MALİ'NİN TEMERRÜDE DÜŞTÜĞÜ BORÇ 180 MİLYON DOLAR

Ocaktan bu yana uygulanan yaptırımlar karşısında ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan Mali'nin temerrüde düştüğü borç miktarı 180 milyon dolara ulaştı.

Benin, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gine Bissau, Mali, Nijer, Senegal ve Togo'nun üye olduğu Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) da ECOWAS'ın yaptırım kararının ardından çatısı altındaki tüm kurumlara, Mali ile ilişkileri askıya alma talimatı vermişti.