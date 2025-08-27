CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 250 milyon dolarlık kredi

Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 250 milyon dolarlık kredi

Lübnan, İsrail saldırıları nedeniyle zarar gören bölgelerdeki altyapının yeniden inşası için Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Oluşturma Tarihi 27 Ağustos 2025 09:51

Lübnan Maliye Bakanı Yassine Jaber ile Dünya Bankası Bölge Direktörü Jean-Christophe Carret, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında zarar gören bölgelerdeki altyapının yeniden inşası için 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Maliye Bakanı Jaber, 250 milyon dolarlık kredi anlaşmasıyla altyapıyı yeniden inşa etmek için bir fon kurulacağını ve bu fonun 1 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Jaber, bu kredinin, son saldırılar nedeniyle zarar gören elektrik, su, yol, okul ve hastane altyapısının onarımı için kullanılacağını kaydetti.

Dünya Bankası Bölge Direktörü Carret, kredinin Lübnan'a yönelik acil yardım projesi çerçevesinde sağlandığını ve Lübnan hükümetinin toparlanma ile yeniden yapılanma planının bir parçasını oluşturacağını vurguladı. Carret, bu projeyle hasar görmüş kamu altyapısını yeniden inşa etmeyi amaçladıklarını, böylece sürdürülebilir, kapsayıcı ve iklime dirençli bir yeniden yapılanma için temel oluşturacaklarını dile getirdi.

İlginizi Çekebilir
Altının gramı haftaya yükselişle başladı Altının gramı haftaya yükselişle başladı 25 Ağustos 2025 10:21
Brent petrolün varili 67,37 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,37 dolardan işlem görüyor 25 Ağustos 2025 10:04
Borsa haftaya rekorla başladı Borsa haftaya rekorla başladı 25 Ağustos 2025 10:02
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 25 Ağustos 2025 09:57
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 25 Ağustos 2025 09:34
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 25 Ağustos 2025 09:03
ABD’de gümrük tarifelerinin bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltması öngörülüyor ABD'de gümrük tarifelerinin bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltması öngörülüyor 23 Ağustos 2025 17:16
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi 23 Ağustos 2025 11:04
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya düştü Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya düştü 22 Ağustos 2025 16:45
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Ağustos 2025 13:25
Küresel sigorta devlerinin piyasa değeri 57,3 milyar dolar azaldı Küresel sigorta devlerinin piyasa değeri 57,3 milyar dolar azaldı 22 Ağustos 2025 11:14
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 22 Ağustos 2025 10:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler