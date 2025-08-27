Dünya Bankası'ndan Lübnan'a 250 milyon dolarlık kredi

Lübnan Maliye Bakanı Yassine Jaber ile Dünya Bankası Bölge Direktörü Jean-Christophe Carret, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında zarar gören bölgelerdeki altyapının yeniden inşası için 250 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Maliye Bakanı Jaber, 250 milyon dolarlık kredi anlaşmasıyla altyapıyı yeniden inşa etmek için bir fon kurulacağını ve bu fonun 1 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. Jaber, bu kredinin, son saldırılar nedeniyle zarar gören elektrik, su, yol, okul ve hastane altyapısının onarımı için kullanılacağını kaydetti.

Dünya Bankası Bölge Direktörü Carret, kredinin Lübnan'a yönelik acil yardım projesi çerçevesinde sağlandığını ve Lübnan hükümetinin toparlanma ile yeniden yapılanma planının bir parçasını oluşturacağını vurguladı. Carret, bu projeyle hasar görmüş kamu altyapısını yeniden inşa etmeyi amaçladıklarını, böylece sürdürülebilir, kapsayıcı ve iklime dirençli bir yeniden yapılanma için temel oluşturacaklarını dile getirdi.