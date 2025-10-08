Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisine güven: Büyüme tahmini yükseldi!

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya, Doğu Asya ve Pasifik, Güney Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan, Sahra Altı Afrika ile Latin Amerika ve Karayipler ekonomilerine ilişkin raporlarını yayımladı.

Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2026'da yüzde 3,7 ve 2027'de yüzde 4,4 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası, haziran ayındaki tahminlerinde Türk ekonomisinin 2025'te yüzde 3,1, 2026'da yüzde 3,6 ve 2027'de yüzde 4,2 büyümesini öngörmüştü.

Avrupa ve Orta Asya'daki ekonomik büyüme yavaşlamış olsa da bölgenin küresel ve bölgesel zorluklara rağmen direncini koruduğu belirtilen raporda, bölge ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 büyümesinin beklendiği, bu oranın geçen yılki yüzde 3,7'nin altında olduğu ve bunun Rusya'daki büyüme hızının zayıflamasından kaynaklandığı kaydedildi.

DOĞU ASYA VE PASİFİK'İN EKONOMİK BÜYÜMESİ KÜRESEL ORTALAMANIN ÜZERİNDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Doğu Asya ve Pasifik Ekonomik Güncelleme Raporu'nda, bölge ekonomisinin dünyanın çoğu bölgesinin üzerinde performans göstermeye devam ettiği aktarıldı.

Raporda, Doğu Asya ve Pasifik ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 4,8 olmasının beklendiği, bu oranın 2024'teki yüzde 5'lik büyümenin biraz altında olduğu kaydedildi.

Bu yıla ilişkin büyüme tahminlerinde Vietnam'ın yüzde 6,6 ile öne çıktığı belirtilen raporda, onu yüzde 5,9 ile Moğolistan ve yüzde 5,3 ile Filipinler'in izlediği bilgisi yer aldı.

Raporda, Kamboçya ve Endonezya ekonomilerinin bu yıl yüzde 4,8 büyümesi beklenirken, Pasifik Adaları ülkelerinin yüzde 2,7 ve Tayland'ın yüzde 2 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

Çin ekonomisinin ise bu yıl yüzde 4,8 ve gelecek yıl yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği bildirildi.

GÜNEY ASYA'DA GELECEK YIL BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA BEKLENİYOR

Güney Asya Kalkınma Güncellemesi Raporu'nda, bölge ekonomisinin büyümesinin bu yıl yüzde 6,6 ile güçlü olmasının ancak gelecek yıl yüzde 5,8'e gerileyerek önemli bir yavaşlama göstermesinin beklendiği belirtildi.

Raporda, küresel ekonomik yavaşlamanın etkilerinin, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin, bölgedeki sosyopolitik istikrarsızlık ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin yol açabileceği iş gücü piyasasındaki bozulmaların bölge ekonomisine yönelik aşağı yönlü riskler arasında yer aldığı aktarıldı.

LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER'DE GİRİŞİMCİLİK BÜYÜMEYİ ARTIRABİLİR

Latin Amerika ve Karayip Ekonomik İncelemesi Raporu'nda, bölgenin girişimciliği istihdam yaratmak, verimliliği artırmak ve inovasyonu hızlandırmak için kullanarak düşük büyüme döngüsünü kırabileceği vurgulandı.

İnatçı enflasyon, artan borç, zayıf yatırım ve devam eden küresel belirsizlikten etkilenen bölgenin bu yıl yüzde 2,3, 2026'da da yüzde 2,5 büyüyeceğinin tahmin edildiği bildirilen raporda, bu oranın küresel bölgeler arasında en düşük büyüme oranı olduğuna dikkati çekildi.

Raporda, bölgede enflasyonun devam ettiği ve kamu borcunun yüksek olduğu ifade edilerek, gelişmiş ekonomilerde parasal genişlemenin yavaşlamasının borç servis maliyetlerini yüksek ve kredileri pahalı tuttuğu, bunun da yatırımları, istihdam yaratmayı ve verimlilik artışını daha da yavaşlattığı vurgulandı.

SAHRA ALTI AFRİKA DİRENÇLİ BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Dünya Bankasının Sahra Altı Afrika ekonomilerine dair raporunda da bölge ekonomisinin dirençli seyrini sürdürdüğü, 2024 yılında yüzde 3,5 olan büyümenin bu yıl yüzde 3,8'e çıkmasının öngörüldüğü bildirildi.

Bu ivmenin, küresel ekonomik belirsizliğin devam etmesine rağmen enflasyonist baskıların azalmasını ve yatırımların ılımlı bir şekilde toparlanmasını yansıttığı ifade edilen raporda, "Ekim 2022'de 23 olan çift haneli enflasyon yaşayan ülke sayısı, Temmuz 2025'te 10'a düşerek fiyatların istikrar kazanmasında ilerleme kaydedildiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, ancak küresel ticaret politikasındaki belirsizliğin dolaylı etkilerinin, dış finansman kaynaklarının daralması gibi aşağı yönlü riskler dahil büyük bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Afrika'nın dünyanın en büyük ve en hızlı demografik dönüşümünü yaşadığına işaret edilen raporda, "Bu fırsatı değerlendirmek için ülkeler, yüksek kaliteli istihdam sağlayan büyümeyi hızlandırmalıdır." değerlendirmesi yapıldı.

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA'NIN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜNDE İYİLEŞME İŞARETLERİ

Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan Ekonomik Güncelleme Raporu'nda ise bölgenin ekonomik görünümünün iyileştiğine işaret edildi.

Bölgede büyümenin bu yıl yüzde 2,8'e, 2026'da da yüzde 3,3'e ulaşması beklendiği aktarılan raporda, "Ancak küresel belirsizlik, ticaret politikasındaki değişiklikler, devam eden çatışmalar ve yerinden edilme olayları olası riskler oluşturuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, bölgedeki ülkelerin iş gücünün tam potansiyelini kullanarak daha fazla insanın yaşamını iyileştirebileceği vurgulanarak, "Şu anda, kadınların yetenekleri ve becerileri önemli ölçüde yeterince kullanılmıyor. Veriler, eğitim ve becerilerde önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, kadınların sadece 5'te 1'inin iş gücüne katıldığını ve bunun dünyadaki en düşük oran olduğunu gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Suriye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin 2024'teki yüzde 1,5'lik daralmanın ardından bu yıl yüzde 1 büyümesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bunun Suriye ekonomisinin büyümesinde 2022'den bu yana kaydedilen ilk artış olacağı aktarılan raporda, uluslararası yaptırımların gevşetilmesinin, elektrik arzının artmasının, geri dönenlerin ekonomiye katkısının ve artan uluslararası etkileşimin Suriye'de süregelen güvenlik istikrarsızlığını, devam eden kuraklığı, petrol arzındaki aksamalar ile sıkı likidite koşullarının etkisini dengelediği kaydedildi.