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Dünya Ekonomik Görünüm Raporu 17 Ocak'ta yayımlanacak

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Fon'un 17 Ocak'ta güncellenmiş Dünya Ekonomik Görünümünü yayınladığında istikrarlı bir küresel büyüme ve devam eden dezenflasyon tahmininde bulunacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2025 08:58

Georgieva, ABD ekonomisinin beklenenden "biraz daha iyi" durumda olduğunu, ancak seçilmiş Başkan Donald Trump yönetiminin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin yüksek olduğunu, bunun da küresel ekonominin karşı karşıya olduğu rüzgarları artırdığını ve uzun vadeli faiz oranlarını yükselttiğini belirtti.

Enflasyonun ABD Merkez Bankası'nın hedefine yaklaşması ve verilerin istikrarlı bir işgücü piyasası göstermesi nedeniyle Fed'in daha fazla faiz indirimi yapmadan önce daha fazla veri beklemeyi göze alabileceğini anlatan Georgieva, genel olarak, faiz oranlarının "bir süre daha bir miktar yüksek" kalmasının beklendiğini söyledi.

IMF, Trump'ın göreve başlamasından sadece birkaç gün önce, 17 Ocak'ta küresel görünümüne ilişkin bir güncelleme yayınlayacak. Georgieva'nın yorumları bu yıl IMF'nin değişen küresel görünümüne dair ilk gösterge olmakla birlikte ayrıntılı tahminlerde bulunmadı. Ekim ayında IMF, ABD, Brezilya ve İngiltere için 2024 ekonomik büyüme tahminlerini yükseltirken Çin, Japonya ve Euro bölgesi için potansiyel yeni ticaret savaşları, silahlı çatışmalar ve sıkı para politikasından kaynaklanan riskleri gerekçe göstererek tahminlerini düşürdü.

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