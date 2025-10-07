Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticarette büyüme öngörüsünü artırdı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Küresel Ticaret Görünümü ve İstatistikler Raporu'na yönelik bir güncelleme yayımladı.

Buna göre, küresel mal ticareti bu yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 4,9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Bu artışta, yapay zekayla ilgili ürünlere yönelik harcamalar ve Kuzey Amerika'da gümrük tarifelerinin yükselmesinden önce ithalatta yaşanan patlama etkili oldu. Yarı iletkenler ve telekomünikasyon ekipmanları gibi yapay zekayla ilgili ürünler, yılın ilk 6 ayındaki toplam ticaret hacminin neredeyse yarısını oluşturdu.

DTÖ ekonomistleri, beklentilerin üzerindeki bu büyümenin etkisiyle küresel ticarette bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini ağustostaki yüzde 0,9 seviyesinden yüzde 2,4'e yükseltti. Ancak bu oran, küresel ticarette 2024'te kaydedilen yüzde 2,8'lik artışa göre yavaşlama anlamına geliyor.

Yılın ilk yarısında küresel ticaret hacmindeki artışın ne kadarının makroekonomik faktörlerden kaynaklandığının belirlenmesinin zor olduğunu değerlendiren ekonomistler, bu yılın ikinci yarısı ve 2026 için "daha az iyimser" bir görünüm bekliyor.

Bu kapsamda DTÖ ekonomistleri, 2026'ya yönelik büyüme beklentilerini ağustostaki yüzde 1,8 seviyesinden yüzde 0,5'e düşürdü. Bu aşağı yönlü revizyon, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke ve sektör bazında farklı seviyelerde açıkladığı gümrük tarifelerinin etkisinin 2026'ya kaydığını gösteriyor.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkelerin tarife değişikliklerine verdiği ölçülü tepki, yapay zekanın büyüme potansiyeli ve özellikle gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticaret artışının bu yılki ticaret aksaklıklarını hafifletmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Yılın ilk yarısında küresel ticarette görülen dayanıklılığın kurallara dayalı ve çok taraflı ticaret sisteminin sağladığı istikrardan kaynaklandığını dile getiren Okonjo-Iweala, "Ancak rehavete kapılmak bir seçenek değil. Küresel ticaret sisteminde yaşanan mevcut aksaklıklar, ülkeler için ticareti yeniden düşünme ve herkes için daha büyük refah sağlayacak güçlü bir temel oluşturmak üzere birlikte hareket etme çağrısıdır." ifadesini kullandı.