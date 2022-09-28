Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Rusya'dan gaz tedarikinin azalması ve dünya genelinde hızla yükselen enflasyonun gelecek yıl büyümeyi daha da yavaşlatacağını öngördü.

EBRD, faaliyet gösterdiği bölge için 2023 yılı büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası bugün yayınladığı "Bölgesel Ekonomik Görünümler" raporunda 2023 için GSYH büyüme tahminini Mayıs ayında açıkladığı yüzde 4,7'den yüzde 3'e çekti.

Ancak 2022 yılı büyüme tahminini gelişmekte olan Avrupa'da tüketicilerin yılın ilk yarısında daha fazla harcama yapmalarının etkisiyle yüzde 2,3'e çıkardı.

EBRD Baş Ekonomisti Beata Javorcik yaptığı değerlehndirmede, "EBRD bölgeleri ve pek çok gelişmiş ekonomi için çok endişe verici zamanlardayız. Kışa doğru giderken, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ekonomik maliyetleri her geçen gün net şekilde büyüyor" dedi.

ENFLASYONUN HENÜZ TEPE YAPMAMIŞ OLABİLİR

EBRD bölgelerinde enflasyonun henüz tepe yapmamış olabileceğini belirten Javorcik, pek çok ülkede artan üretici maliyetlerinin ve yüksek doğal gaz fiyatlarını henüz tam olarak tüketici fiyatlarına yansımadığını da savundu.

Bugün yayınlanan raporda Rus ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,0 daralacağını öngören EBRD, gelecek yıl yüzde 3,0 daralma bekliyor. Bu yıl yüzde 30 daralması beklenen Ukrayna ekonomisinde ise gelecek yıl yüzde 8 büyüle olacağı tahmin ediliyor.