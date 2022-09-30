EBRD Bölgesel Baş ekonomisti Kelly: Türk bankacılığı zorlu koşullara dayanıklı olduğunu gösterdi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Bölgesel Baş Ekonomisti Roger Kelly, bankanın "Bölgesel Ekonomik Beklentiler" raporunun yayımlanmasının ardından Türk ekonomisine ilişkin sorularını yanıtladı.

Türk bankacılık sektörünün genel görünümünü değerlendiren Kelly, "Türkiye'nin bankacılık sektörü zaman içinde zorlu makroekonomik koşullara karşı dayanıklı olduğunu göstermiştir" ifadesini kullandı.

Kelly, "Sektör iyi şekilde sermayelendirilmiş durumunu sürdürüyor, (bankacılık sektöründe) sorunlu varlıklar emsallerine kıyasla düşük kalıyor. Mevcut para politikası yaklaşımına bağlı yüksek net faiz marjları sayesinde banka getirileri güçlü" yorumunu yaptı.

TÜRKİYE'NİN BU YIL İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 4,5'E YÜKSELTİLDİ EBRD'nin bu yıl Türkiye ekonomisi için mayıs ayında yüzde 2 olarak tahmin edilen büyüme beklentisini 4,5'e yükselttiğini hatırlatan Kelly, "Türkiye'nin yılın ilk yarısındaki performansı, son tahminimizde öngördüğümüzden daha güçlüydü. Özellikle özel tüketim, yüksek enflasyon oranlarının reel gelirler üzerindeki beklenen etkisi göz önüne alındığında, büyüme beklediğimizden önemli ölçüde daha dirençli oldu" değerlendirmesini yaptı.

Hane halkının enflasyonda artış beklentisiyle tüketim harcamalarını önden yüklemeli, yani görece daha erken ve toplu, bir şekilde yapmış olabileceğine dikkati çeken Kelly, Türkiye'de hane halkının harcamalarının hükümetin satın alma gücünü destekleyecek tedbirlerle, özellikle de asgari ücret ve emekli maaşlarına artışlarla desteklendiğini söyledi.

Kelly, "Önümüzdeki seçimler göz önüne alındığında, yetkililerin (hükümetin) gelecek aylarda destek sağlamaya devam etmesini bekliyoruz" dedi.

ENFLASYONDA YIL SONUNA KADAR DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ EBRD Baş ekonomistin Roger Kelly, Türkiye'de ekonomik aktivitenin son dönemde yüksek seyretmesine rağmen, enflasyonun yüksek seviyeleri görmesi, cari açığın büyümesi ve Türk lirasının baskı altında kalmasıyla makroekonomik dengesizliklerin de ağırlaştığını kaydetti.