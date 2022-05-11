Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Rus şirketlerindeki hisselerini mümkün olan en çabuk şekilde elden çıkaracaklarını söyledi.

Renaud Basso, Fas'ta düzenlenen EBDR yıllık toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, "Rusya'daki portföyümüzü mümkün olan en çabuk şekilde elden çıkaracağız, bunu üzerinde çalışıyoruz. Ancak daha fazlasını söyleyemem" dedi.

EBRD, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılından bu yana bu ülkeye yeni yatırım yapmıyor. Ancak Credit Bank of Moskov ve Moskova Borsası gibi Rus şirketlerinde hissedar olmaya devam ediyor.