ECB Profesyonel Tahminciler Anketi sonuçlarına göre, bu yıl için büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 2,9'a indirildi. Gelecek yıl için yüzde 2,7 olan tahnmin yüzde 2,3'e inerken, 2024 yılı için yüzde 1,7 olan tahmin yüzde 1,8'e çıkarıldı. Uzun dönem için tahmin yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e revize edildi.

Tahmincilerin enflasyon beklentisi bu yıl için iki kat artarak yüzde 3,0'ten yüzde 6,0'ya yükseldi. Gelecek yıl beklentisi yüzde 1,8'ten yüzde 2,4'e çıkarken, 2024 yılı tahmini yüzde 1,9 olarak korundu. Analistler uzun dönem için tahminlerini yüzde 2,0'den yüzde 2,1'e çıkardılar.

İşsizlik oranı beklentilerini bu yıl için yüzde 7,2'den yüzde 6,9'a, gelecek yıl için yüzde 6,9'dan yüzde 6,8'e, indiren tahminciler, 2024 yılı için yüzde 6,8'ten yüzde 6,7'ye, uzun dönem için yüzde 6,7'den yüzde 6,6'ya çektiler.

Enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç çekirdek enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 2,0'den yüzde 2,9'a, gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e ve 2024 yılı için yüzde 1,9'dan yüzde 2,0'ye yükseltildi. Uzun dönem beklentisi yüzde 1,9 olarak korundu.