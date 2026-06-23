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ECB Başekonomisti Lane: Enflasyon bir süre daha hedefin üzerinde kalabilir

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başekonomisti Philip Lane, enflasyonun önümüzdeki dönemde bir süre daha kurumun yüzde 2’lik hedef seviyesinin üzerinde seyretme riski bulunduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 23 Haziran 2026 11:53

Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Lane, özellikle satın alma yöneticileri anketleri gibi öne çıkan göstergelerin, yakın vadede fiyat baskılarının devam edebileceğine işaret ettiğini belirtti. AMB'nin temel önceliğinin ise enflasyonu orta vadede yüzde 2 seviyesinde istikrara kavuşturmak olduğunu vurguladı.

AMB'nin bu ay, enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2023'ten bu yana ilk kez faiz artışına gittiğini hatırlatan Lane, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin daha ılımlı senaryolarda bile enflasyonun uzun bir süre hedefin üzerinde kalabileceğini ifade etti.

Bölgedeki ateşkes ve barış girişimlerinin olumlu karşılandığını dile getiren Lane, buna rağmen jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını ve yeniden tırmanma ihtimalinin sürdüğünü söyledi.

Ekonomik görünümde büyüme risklerinin aşağı yönlü, enflasyon risklerinin ise yukarı yönlü olduğuna dikkat çeken Lane, AMB'nin kararlarını veriye bağlı şekilde ve toplantı bazlı almaya devam edeceğini kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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