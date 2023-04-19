Bankacılık sektöründeki gerilim azalması, tedarik zinciri darboğazlarının hafiflemesi ve gaz fiyatlarının düşmesi sonrasında bir faiz artırımının "referans noktası" olduğunu ifade eden ECB Başekonomisti Philip Lane, "Yönetim Konseyi toplantısına 2 hafta var. Mayıs ayında faizi artırmamız gerektiğini düşünüyorum, ancak yapılacak artırımın büyüklüğü konusunda bir rakam veremiyorum" dedi.

Lane, faiz artırımının büyüklüğünün toplantıdan önceki gün gelecek olan Nisan ayı enflason rakamına yönelik ön tahminin ve toplantıda önceki Cuma açıklanacak GSYH verisinin de aralarında olduğu verilere bağlı olacağını ifade etti.