Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bankacılık sektöründe yaşanan kargaşanın düşük büyüme ve enflasyon oranlarına yol açabileceğini söyledi.
ECB Başkan Yardımcısı Guindos: Euro Bölgesi'nde düşük büyüme ve enflasyon oranları yaşanabilir
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bankacılık sektöründeki kargaşa düşük büyüme ve enflasyona oranlarına yol açabileceğini söyledi.
Business Post gazetesine demeç veren Guindos, "Bizim değerlendirmemize göre, bankacılık sektöründeki kargaşa Euro Bölgesi'nde kredi standartlarında ek bir sıkılaştırmaya yol açacak. Bu durum, ekonomiye daha düşük büyüme ve daha düşük enflasyon olarak yansıyabilir" dedi.
Guindos, "Yanıtlanması gereken soru, ABD bankacılık sistemi ve Credit Suisse'deki gelişmelerin Euro Bölgesi ekonomisini nasıl etkileyeceği. Bu gelişmelerin finansal şartlarda ek bir sıkılaştırmaya yol açıp açmayacağını değerlendirmek gerekli" diye konuştu.
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