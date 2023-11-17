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ECB Başkanı: Avrupa bir dizi zorlukla karşı karşıya

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomiye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Lagarde, "Küresel ekonominin rakip bloklara bölündüğüne yönelik işaretler giderek artıyor. Avrupa şu anda kritik bir kavşakta ve deglobalizasyon, demografi ve karbonsuzlaşma gibi bir dizi ortak zorlukla karşı karşıya" dedi.

Oluşturma Tarihi 17 Kasım 2023 16:33

Son Güncelleme Tarihi 17 Kasım 2023 16:33

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonominin rakip bloklara bölündüğüne yönelik işaretlerin giderek arttığını belirterek, "Avrupa şu anda kritik bir kavşakta ve de-globalizasyon, demografi ve karbonsuzlaşma gibi bir dizi ortak zorlukla karşı karşıya. Bu zorluklarla aynı anda başa çıkmak, nesiller boyu sürecek bir çaba ve kısa sürede büyük yatırımlar gerektiriyor." dedi.

Lagarde, Avrupa Bankacılık Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Avrupa'nın bir dizi ekonomik şoktan güçlü bir şekilde çıktığını ve reel Gayrisafi Yurt içi Hasıla'sının (GSYH) bugün 2019 sonunda beklediklerinden sadece yüzde 2 daha düşük olduğunu ifade etti.

Ancak Avrupa'nın şu an bir dizi yeni zorlukla karşı karşıya olduğuna işaret eden Lagarde, şöyle devam etti:

"Küresel ekonominin rakip bloklara bölündüğüne yönelik işaretler giderek artıyor. Avrupa şu anda kritik bir kavşakta ve deglobalizasyon, demografi ve karbonsuzlaşma gibi bir dizi ortak zorlukla karşı karşıya. Uzun zamandır beklenen bir demografik kırılma noktasına yaklaşıyoruz. Avro bölgesinde, 15-64 yaş arası çalışma çağındaki nüfusta 2025'ten itibaren sürekli bir azalma başlayacak gibi görünüyor. İklim felaketlerinin etkisi ve iklim eylemine duyulan ihtiyaç her geçen yıl artıyor. Yeni ticaret engelleri ortaya çıktıkça, tedarik zincirlerini yeniden değerlendirmemiz, daha güvenli, verimli ve coğrafi olarak daha yakın olanlara yatırım yapmamız gerekecek. Bu zorluklarla aynı anda başa çıkmak, nesiller boyu sürecek bir çaba ve kısa sürede büyük yatırımlar gerektiriyor."

Lagarde, ihtiyaç duyulan yatırımlarla ilgili fikir vermesi açısından, Avrupa Komisyonu'nun sadece yeşil dönüşüm için 2030'a kadar her yıl ortalama 620 milyar avro ve dijital dönüşüm için 125 milyar avro ek yatırım gerektiğini belirlediğini anımsattı.

Bu yatırımları finanse etmek için mevcut finansal çerçeveye güvenilemeyeceğini kaydeden Lagarde, "Hükümetler, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek borç seviyelerine sahip. Avrupa'da toparlanma finansmanı 2026'da sona erecek. Bankaların oynayacağı kilit bir rol var bu noktada ancak bilançolarında bu kadar çok risk üstlenmelerini bekleyemeyiz. Bu da beni Sermaye Piyasaları Birliği'ne (CMU) getiriyor. Avrupa Komisyonu'nun iki eylem planına rağmen Avrupa sermaye piyasası parçalanmış durumda, finansal entegrasyon mali kriz öncesine göre daha düşük." değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde, Avrupa tahvil piyasalarının ABD tahvil piyasalarından üç kat daha küçük olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) girişim sermayesinin ABD'ye göre oldukça geride olduğunu belirterek, "CMU'yu tekrar rayına oturtamazsak, bahsettiğim dönüşümlerde başarılı olamayız." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da dijitalleşmek ve karbonsuzlaşmak isteyen firmaların ihtiyaç duydukları finansmanın tamamına erişemediğini söyleyen Lagarde, az gelişmiş sermaye piyasaları nedeniyle Avrupalı startupların da ihtiyaç duydukları finansman kalitesine erişimde zorluk yaşadığını aktardı.

Lagarde, Avrupalı startupların ABD'deki muadillerinin yarısından daha az fon çektiğini ifade ederek, "Karşı karşıya olduğumuz zorlukların giderek arttığı ve değişen koşullarda, entegre sermaye piyasaları başarımızın ayrılmaz bir parçası. CMU'nun gerçeğe dönüşmesi için gerekli olan diğer birçok alan üzerinde çalışmalıyız. Böylesine büyük bir finansman sorunuyla karşı karşıyayken harekete geçmenin tam zamanı." ifadelerini kullandı.

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