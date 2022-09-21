Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Eğer yüksek enflasyonun enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkması riski yarattığına dair kanıt görürsek, o zaman politika faizi büyümeyi sınırlayıcı bölgeye yükselir. Yüksek enflasyonun ekonomik davranışları yönlendirmesine ve kalıcı bir enflasyon problemi ortaya çıkmasına izin veremeyiz" dedi.

ECB Başkanı, pahalı enerjinin neden olduğu cari arz şokunun Euro Bölgesi'nin potansiyelini düşürmesi halinde, ECB'nin talebi soğutmak için harekete geçmesi gerekeceğini de vurguladı.

Konuşmasında Euro Bölgesi'nde enflasyon bekleyişlerini hızlı şekilde artmakta olduğunu da belirten Lagarde, düşük enflasyon ortamından aşırı şekilde yüksek enflasyon ortamına doğru bir kaymanın yaşanmakta olduğunu da ifade etti.