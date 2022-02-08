Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi enflasyonunun yüzde 2'ye getirilmesi ve o seviyelerde istikrar kazanması için ECB'nin para politikasında büyük bir sıkılaştırmaya ihtiyaç olmadığını söyledi.

Yüksek enflasyonun kök salmasının, kalıcı hale gelmesinin muhtemel olmadığını savunan Lagarde, enflasyonu yukarı iten en önemli faktörlerden olan yüksek enerji fiyatlarının hanehalklarının satın alma güçlerini bitirdikçe fiyatların daha yukarı gitmesini önleyen bir faktör haline geleceklerini vurguladı.

"ENFLASYONUN BİZİM HEDEFİMİZDE İSTİKRAR KAZANMASI OLASILIĞI ARTTI"

Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, "Enflasyonun bizim hedefimizde istikrar kazanması olasılığı arttı" ifadelerini kullanan Lagarde, "Enflasyonun bizim büyük bir sıkılaştırma yapmamızı gerektirecek şekilde orta vadede hedefin ciddi şekilde üzerine çıkacağı ve oralarda ısrarcı, kalıcı hale geleceği yönünde işaret yok" dedi.

Perşembe günü yapılan ECB Yönetim Konseyi toplantısından bu yana Euro Bölgesi ülkelerinin borçlanma kağıtlarında getirilerin yükseldiğini belirten Lagarde, ihtiyaç olması halinde ECB'nin müdahaleye hazır olduğunu vurguladı. Lagarde, "Para politikamızın Euro Bölgesi'nin tamamına, tüm üye ülkelere uygun şekilde aktarıldığından emin olmak için gerekli her türlü aracı, her türlü enstrümanı kullanacağız" diye konuştu.