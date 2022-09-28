ECB Başkanı Christine Lagarde, Banka'nın enflasyonu düşürmek için, sıkı para politikasının yan etkisi daha zayıf büyüme olsa bile, faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğini söyledi.

ECB'nin uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkmasına izin verilmeyeceği konusunda güçlü bir sinyal vermesi gerektiğini ifade eden Lagarde, "Orta vadede yüzde 2 enflasyon hedefine dönmeliyiz ve buna ulaşmak için yapmamız gereken ne ise yapmalıyız. Gelecek birkaç toplantıda faiz artırmayı sürdürmeliyiz" dedi.

Faiz oranının henüz nötr seviyeye ulaşmadığını, büyümeye yönelik endişelere rağmen ilk hedeflerinin faizini nötr seviyeye ulaştırmak olması gerektiğini belirten Lagarde, "Eğer enflasyonu düşürme görevimizi yerine getiremezsek bu ekonomiye çok daha fazla zarar verir" dedi.