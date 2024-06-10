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ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonla mücadelede uzun bir yol var

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin enflasyonla mücadelede kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2024 08:37

Son Güncelleme Tarihi 10 Haziran 2024 08:38

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğini ve yetkililerin bu hafta borçlanma maliyetlerini düşürmelerine rağmen uyanık kalmaları gerektiğini söyledi.

Avusturya'nın Der Standard gazetesine yazan Lagarde, "Birçok cephede ilerleme görüyoruz. Ancak enflasyonun ekonominin dışına itilmesine kadar daha gidilecek uzun bir yol var" dedi.

Fiyat istikrarını kalıcı olarak sağlamak için faiz oranlarının gerektiği kadar kısıtlayıcı kalması gerektiğinin altını çizen Lagaroe, "Başka bir deyişle, eskisi kadar sert basmasak da bir süre daha ayağımızı frende tutmamız gerekiyor" diye konuştu.

"PARA POLİTİKASI GÜÇLÜ BİR KATKI SAĞLIYOR"

Lagarde makalesinde tüketici fiyatlarındaki büyümenin 2025'in ikinci yarısında %2'lik hedefe ulaşma yolunda ilerlediğini ve ECB'nin para politikasının buna "güçlü bir katkı sağladığını" vurguladı. "Dolayısıyla, faiz oranlarını düşürerek para politikası kısıtlamasının derecesini ılımlı hale getirmeye karar verdik" dedi.

Ancak hedefe dönüş "tamamen sorunsuz bir yolculuk olmayacak. Uyanıklık, kararlılık ve azim gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Gelecekteki politika kararlarının üç faktöre bağlı olacağını söyleyen Lagarde yu ifadeleri kullandı: "Enflasyonun hedefimize zamanında döndüğünü görmeye devam edip etmediğimiz, ekonomide genel fiyat baskılarının hafiflediğini görüp görmediğimiz ve para politikamızın enflasyonu kontrol altına almada hala etkili olduğunu görüp görmediğimiz. Bu faktörler ayağımızı frenden ne zaman daha fazla çekebileceğimizi belirleyecektir"

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