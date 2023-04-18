"Yeni bir küresel harita çizilmekte" diye konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, bazı ülkelerin ödemelerde kullanılabilecek Çin yuanı veya Hindistan rupisi gibi alternatif para birimi aramakta, altın biriktirmekte veya kendi ödeme sistemlerini oluşturmakta olduklarını vurguladı.

"Bu gelişmeler ABD doları ve euronun hakim pozisyonlarını yakın bir zamanda kaybedecekleri anlamına gelmiyor" diye konuşan Lagarde, "Şu ana kadar veriler uluslararası para birimlerinin kullanımında önemli değişiklikler göstermedi. Ancak, ABD doları ve euronun uluslararası para birimi statülari artık kesin. değişmez olarak görülmemeli" değerlendirmesini de yaptı.

ECB verilerine göre, dünya genelinde döviz rezevrlerinin yaklaşık yüzde 60'ı ABD doları cinsinden, euronun oranı yüzde 20.