ECB Başkanı Lagarde: Faiz artırımlarına devam edilecek

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde faiz artışının devamı konusunda kararlı mesajlar verdi. Brüksel'deki AB Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Lagarde "Talebi düşürmek için ve enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü risklere karşı gelecek birkaç toplantıda daha faiz artırımlarına devam etmeyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Lagarde enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu ve gelecekteki politika kararlarının verilere bağlı olacağını belirtti.
ECB, Rusya-Ukrayna savaşının enflasyon ve enerji krizine yol açmasıyla bu ay 75 baz puanlık tarihi faiz artırımına gitmişti. Ancak faiz artışlarının devam etmesi Euro Bölgesi'nin resesyona sürükleneceği beklentilerine neden oluyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da bugün açıklanan veriler, iş dünyası güveninin kötüleşmeye devam ettiğini göstermişti.
ECB yetkilileri ise ekonomideki zayıflama riskine rağmen faiz artırımından geri dönüş olmayacağına dair açıklamalar yapıyor.
75 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞ BEKLENTİSİ
Avrupa'da cuma günü açıklanacak ve yeni rekor kırması beklenen enflasyon verisi öncesi trader'lar Merkez Bankası'nın Ekim'de de 75 baz puanlık faiz artışına devam edeceğini fiyatlıyor. Böylece mevduat faizinin yüzde 1,5 ile 2008'den beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.
ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos bugün yaptığı bir konuşmada rekor enflasyonun bölge ekonomisi için en büyük tehdit olduğunu ve bu durumun yatırımlarla tüketici harcamalarını da tehdit eder hale geldiğini ifade etmişti.
ECB'nin bir sonraki toplantısı 27 Ekim'de gerçekleşecek.