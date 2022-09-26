ECB Başkanı Lagarde: Faiz artırımlarına devam edilecek

Lagarde enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğunu ve gelecekteki politika kararlarının verilere bağlı olacağını belirtti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde faiz artışının devamı konusunda kararlı mesajlar verdi. Brüksel'deki AB Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Lagarde "Talebi düşürmek için ve enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü risklere karşı gelecek birkaç toplantıda daha faiz artırımlarına devam etmeyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

ECB, Rusya-Ukrayna savaşının enflasyon ve enerji krizine yol açmasıyla bu ay 75 baz puanlık tarihi faiz artırımına gitmişti. Ancak faiz artışlarının devam etmesi Euro Bölgesi'nin resesyona sürükleneceği beklentilerine neden oluyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da bugün açıklanan veriler, iş dünyası güveninin kötüleşmeye devam ettiğini göstermişti.

ECB yetkilileri ise ekonomideki zayıflama riskine rağmen faiz artırımından geri dönüş olmayacağına dair açıklamalar yapıyor.