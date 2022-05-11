Slovenya Merkez Bankası'nın düzenlediği bir etkinlikte konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, "İlk faiz artışı ECB'nin sözlü yönlendirmesinde de belirttiği gibi varlık alım programının bitişinden 'bir süre sonra' gerçekleşecek. Her ne kadar bu 'süre' net olarak belirlenmese de bu birkaç hafta anlamına gelebilir" ifadesini kullandı.

Lagarde Euro'yu savunmak için daha önce görülmemiş risklere karşı koyduklarını kaydetti.

"YÜKSEK ENFLASYON DÖNEMİ GERİ GELDİ"

Enflasyon konusunda uyaran Lagarde "Hızlı ekonomik toparlanma sonrası yüksek enflasyon dönemi geri geldi. Enflasyon bir süre daha yüksek kalacak gibi görünüyor. Rusya-Ukrayna savaşı enfasyondaki riskleri artırdı ve büyüme görünümünü kötüleştirdi" diye konuştu.

Euro Bölgesi enflasyonunun bankanın yüzde 2'lik hedefinin neredeyse 4 misli üzerinde seyretmesi nedeniyle ECB yetkililerinin Temmuz ayında faiz artırımına başlamaya yönelik görüşleri de güçleniyor.

Para piyasalarında da Temmuz ve Eylül ayı toplantılarında 25'er baz panlık faiz artışı fiyatlanıyor. Traderlar mevduat faizinin iki yıl içinde yüzde 1.5'e yükselmesini bekliyor.

Bugün konuşan ECB Yönetim Kurulu Üyesi Frank Elderson, Ukrayna'daki savaşın resesyon riskini gündeme getirmesine rağmen Temmuz ayından itibaren faiz artırımına başlanabileceğini belirtti. Diğer bir ECB Üyesi Francois Villeroy da yazdan itibaren kademeli faiz artışının başlayabileceğini dile getirdi.