Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve İtalya MB Başkanı Ignazio Visco, Banka'nın enflasyon yüzde 2'ye geri getirmek için faizi gerektiği kadar artıracağını ifade etti.

Yüzde 2 enflasyon hedefinin yakalanması için faizin ne kadar artması gerektiğini söyleyecek durumda olmadığını belirten Visco. "Nihai faiz oranının ne olacağını işaret edebileceğimizi düşünmüyorum. Faiz yüzde 3,25, 3,50 veya yüzde 3,75 olabilir, çünkü bu verilere bağlı" dedi.

Hedeflerinin enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye getirmek olduğunu vurgulayan Visco, "Eğer bunun için para politikasının daha sınırlayıcı olması gerekiyor ise, daha sınırlayıcı oluruz" diye konuştu.