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ECB Euro bölgesi hizmet sektörünün daha da yavaşlayabileceğini söyledi

ECB'nin yaptığı bir araştırmaya göre, Euro bölgesi hizmet faaliyetleri artan faiz oranları nedeniyle önümüzdeki çeyreklerde daha da zayıflayabilir, ancak sektör üzerindeki etki imalat sektörüne göre daha hafif olabilir.

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2024 14:13

Son Güncelleme Tarihi 09 Ocak 2024 14:13

Euro Bölgesi imalat sektörü, kısmen merkez bankasının aşırı enflasyonu kontrol altına alma çabalarının bir parçası olan hızlı ECB faiz artışları nedeniyle 2023'ün büyük bir bölümünde durgunluk içindeydi, ancak hizmetlere yönelik talep nispeten güçlü kalarak genel büyümeyi artırdı ve bazılarını şaşırttı.

Ancak ECB, hizmet faaliyetlerinin iki çeyrek gecikmeyle imalatı yansıtma eğiliminde olması nedeniyle bu durumun değişebileceği sonucuna vardı.

ECB yayınladığı Ekonomik Bülten'de, "İmalat sektöründeki dinamikler, hizmet sektöründeki ve dolayısıyla ekonominin geri kalanındaki yakın vadeli dinamiklerle ilgili bilgiler içeriyor. İmalat, hizmetlere öncülük ediyor gibi görünüyor... oysa diğer yönde net bir öncülük ilişkisi kurulamıyor" dedi.

Banka, "Para politikası şoklarının imalat üzerindeki etkisi, hizmetler üzerindeki etkisinden neredeyse iki kat daha güçlü ve yaklaşık iki çeyrek daha hızlıdır" diye ekledi.

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