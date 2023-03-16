Avrupa Merkez Bankası (ECB) bankacılık krizi ortasında dikkatle izlenen faiz kararını açıkladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), üç temel politika faizini 50 baz puan artırarak, 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Banka ana refinansman faizini yüzde 3,50; marjinal fonlama tesisini yüzde 3,75 ve gecelik mevduat faizini de yüzde 3 seviyesine çıkardı.

Karar metninde enflasyonun uzun bir süre çok yüksek seviyede kalacağı öngörüsü yer aldı. Metinde belirsizliğin veri odaklı bir yaklaşım gerektirdiği ifade edildi.

Metinde ECB'nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar için adım atmaya hazır olduğu belirtildi.

BEKLENTİ 50 BAZ PUANDI, CREDİT SUİSSE KRİZİNİ DİKKATE ALMASI DA BEKLENİYORDU

ABD'de ortaya çıkan bankacılık krizi sonrası Credit Suisse cephesinde yaşananlar AMB'nin faiz artışlarında daha temkinli olacağı beklentilerini artırmıştı.

Bloomberg Ekonomisti David Powell karardan önce yaptığı değerlendirmede Credit Suisse'in 'batamayacak kadar büyük' olduğunu ancak daha da önemlisi ECB için 'gözardı edilemeyecek kadar büyük' olduğunu belirtmişti.

Karardan önce yaşanan haber akışı da bu yönde sinyaller vermişti. ECB bankalara bazı bankaların kırılgan olacağını ifade etti.

Bloomberg'in haberine göre, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos Salı günü maliye bakanlarına bazı Avrupa Birliği bankalarının artan faiz oranlarına karşı kırılgan olabileceğini söyledi.

CREDİT SUİSSE KRİZİ RESESYON ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

Küresel finans sisteminin önemli bankalarından Credit Suisse Group AG'de tırmanan güven sorunu, bankaların kredilerini kısması ve bunun sonucunda ekonomileri resesyona sürükleyebilecek bir kredi sıkışıklığı krizi yaşanması riskini beraberinde getirdi.

Üç ABD bankasının bir hafta içinde kapanmasının ardından yaşanan bu kriz, küresel ekonomik görünüme dair beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oluyor. Ortaya çıkan en büyük risk, bankaların, ekonomilerin büyümesini destekleyecek krediler vermek yerine, kendi finansal durumlarına odaklanmaları ihtimali.