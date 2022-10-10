ECB'den yapılan açıklamada, Eurosystem açısından bu uzatma anlaşmasının renminbi pazarında aksaklıklar durumunda Euro Bölgesi'ndeki bankaların ani ve geçici likidite sıkıntısının giderilmesine olanak tanıyacağı ve küresel finansal istikrara katkıda bulunacağı belirtildi.

Uzatmanın Euro Bölgesi ile Çin arasındaki ikili ticaret ve yatırım iş birliğinin derinleştirmesine yardımcı olacağı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın 8 Ekim 2025'ye uzatıldığı belirtilerek, AMB ve PBoC arasında ilk Döviz takas anlaşmasının 2013'te azami 45 milyar euro olarak imzalandığı, 2016 ve 2019'da 3 yıl daha uzatıldığı hatırlatıldı.