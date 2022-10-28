Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

ECB, bankaların uzun vadeli hedefli refinansman operasyonları (TLTRO III) şartlarında değişiklik kararı da aldı. Söz konusu kredi faiz oranlarının 23 Kasım 2022'den itibaren yeniden güncelleneceği ve bankalara ek geri ödeme seçenekleri sunulacağı bildirildi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, "Görevimizi yapmalıyız, merkez bankasının fiyat istikrarı için bir yetkisi var ve bunu tüm araçları kullanarak yapmalı. Açıkçası bu, resesyon riskini ihmal ettiğimiz anlamına gelmiyor." yorumunu yaptı. Bu durum, bankanın parasal sıkılaşmada faiz artırımlarının ötesine geçtiğini gösteriyor.

Berenberg Ekonomisti Salomon Fiedler, ECB'nin yüzde 9,9 artan enflasyona karşılık para politikasında iki yönde sıkılaşmaya gittiğini belirtti.

İlk olarak üç temel politika faizini 75 baz puan artırıma gidildiğini vurgulayan Fiedler, ikinci olarak TLTRO III şartlarında değişiklik yapma kararı alarak bilanço azaltma sürecine başlandığını kaydetti.

Bankaların TLTRO III operasyonlarında geri ödemeyi teşvik edilebileceğini belirten Fiedler, böylece sistemdeki likiditenin azalabileceğini ifade etti.

Bu durumun zamanla arka kapıdan faiz artışına dönüşebileceğini aktaran Fiedler, mevduat faizi ve temel refinansman faiz oranlarında artırımlar olabileceğini dile getirdi.

Fiedler, Lagarde'nin bundan sonraki toplantılarda faiz artışı olacağına işaret ettiğini anımsattı. Temel refinansman faizinde aralık ayında 50 baz puanlık, 2023'ün şubat ayında da 25 baz puanlık artışla yüzde 2,75'e çıkarılabileceğini vurgulayan Fiedler, bankanın niceliksel sıkılaşmaya 2023'ün başlarında başlayabileceğini söyledi.

Fiedler, ancak sabit hale gelen enerji fiyatları ve baz etkisinden dolayı enflasyonda gelecek yıl önemli miktarda düşüş olabileceği öngörüsünde bulundu.

Kışın Avro Bölgesi'nin resesyona girdiğinin giderek belirgin hale geleceğini belirten Fiedler, temel faiz oranlarında şubat ayında 25 baz puanlık artış olabileceğini ifade etti.

Böylece 2023 yılında sadece bir kere faiz artışı olabileceğini ve bankanın yılın geri kalanında faiz oranlarında değişikliğe gitmeyebileceğini aktardan Fiedler, erken TLTRO III geri ödemeleri nedeniyle ECB'nin bilançosundaki düşüşün gelecek yıl daha mütevazı niceliksel sıkılaştırmaya karşı önemli bir ihtiyacı azaltabileceğini dile getirdi.

TLTRO III KOŞULLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER PARA PİYASALARINI ETKİLEMEYEBİLİR

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot ise TLTRO III koşullarında yapılacak değişikliklerin para piyasalarını etkilemeyebileceğini söyledi.

ECB toplantısının bütün seçeneklerin masada olduğunu ortaya koyduğunu belirten Groot, ''Şu anda aralık ayındaki 75 baz puanlık tahminimizi düşürme konusunda isteksiziz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Yapılacak değişikliklerle zorunlu karşılılara uygulanan faiz oranlarının temel refinansman faizi yerine, mevduat faizi olacağını kaydeden Groot, niceliksel sıkılaşmanın ilk çeyreğin sonlarında veya ikinci çeyreğin başında başlayabileceğini anlattı.