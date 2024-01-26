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ECB politika yapıcıları bir sonraki toplantılarında söylemlerini değiştirmeye açık

Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika yapıcıları bir sonraki toplantılarında söylemlerini değiştirmeye açık olduğu öne sürüldü.

Oluşturma Tarihi 26 Ocak 2024 08:46

Son Güncelleme Tarihi 26 Ocak 2024 08:46

Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika yapıcılarının bir sonraki toplantılarında söylemlerini değiştirmeye açık oldukları ve gelecek verilerin enflasyonun yenildiğini doğrulaması halinde muhtemelen Haziran ayında bir faiz indiriminin önünü açacakları öne sürüldü.

ECB Perşembe günü faiz oranlarını değiştirmeyerek rekor seviye olan %4'te tuttu ve gevşemeye başlamayı düşündüğüne dair hiçbir ipucu vermedi.

Ancak konuya yakın kaynaklar Reuters'e yaptıkları açıklamada, enflasyon ve ücret verilerinin fiyat artışının bu yıl ECB'nin %2'lik hedefine doğru ilerlediğini doğrulaması halinde, politika yapıcıların ilk faiz indirimini tartışmaya başlama zamanının yaklaştığını bildiklerini söyledi.

Kaynaklar, bu senaryonun ECB'nin yeni ekonomik projeksiyonlar yayınlayacağı 7 Mart'taki toplantısında ton değişikliğine zemin hazırlayacağını, bunun da büyük olasılıkla resmi ücret verilerinin yayınlanacağı Haziran ayında bir faiz indiriminin önünü açabileceğini vurguladılar.

Kaynaklar, politika yapıcıların enflasyonun geçen sonbaharda ECB'nin beklediğinden ve belki de Aralık tahminlerinin ima ettiğinden daha hızlı düştüğünü kabul ettiklerini, ancak gelen verilerin bu iyileşmeyi pekiştirmesi gerektiği konusunda da uyarıda bulunduklarını da ifade ettiler.

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