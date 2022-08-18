Letonya'nın TV3 kanalına konuşan Kazaks, "Şu anda gördüğümüz şey, enflasyonun kabul edilemeyecek kadar yüksek olduğu, Letonya'da enflasyon yüzde 20'nin üzerinde. Para politikası geçtiğimiz Aralık ayından bu yana daha sınırlayıcı hale geldi. Başlangıçta destek programlarını azalttık ve son birkaç ayda faiz oranlarını ciddi şekilde artırıyoruz ve enflasyonun kemikleşmesine izin vermeme hedefimiz çerçevesinde faiz artırımlarına devam edeceğiz" dedi.

Enflasyonun yükselmesine imkan vermenin daha acı verici olacağını savunan Kazaks, enflasyon ile mücadelede maliye politikalarına ve yapısal politikalara da ihtiyaç duyduklarını vurguladı.