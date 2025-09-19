ECB, Rus varlıklarına dokunulmasından 'kaygılı'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, AB Dönem Başkanı olan Danimarka'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avro Grubu toplantısı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'yı desteklemek için kredi olarak kullandırılması girişimi konusunda Lagarde, bu konuda henüz somut yasal düzenleme teklifinin masaya konulmadığını vurguladı.

"Bu konuda geçmişte dile getirdiğimiz endişeler aynı şekilde devam ediyor." diyen Lagarde, "Uluslararası hukuka uyum konusunda elbette dikkatliyiz ve finansal istikrar ve para birimimizin bağımsızlığı konusunda endişelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Lagarde, AB Komisyonu ile ECB arasında iyi iletişim olduğuna işaret ederek, "Bu kadar hassas ve karmaşık olan, aynı zamanda çeşitli tarafları ilgilendiren bir konuda yazılı bir şeyler görmek istiyorum. Bunu isteyen tek kişi de ben değilim. Sürece dahil olan tüm üye ülkeler yazılı bir şeyler görmek isteyecektir." dedi.

Rus varlıklarına ilişkin süreci başlatacak unsurları, yükümlülükleri ve maruz kalınan riskleri dikkatlice değerlendirmek gerekeceğini anlatan Lagarde, burada uluslararası hukuka ve egemenliğe saygı ilkelerine uyulması gerektiğini hatırlattı.

Valdis Dombrovskis de AB Komisyonunun dondurulmuş Rus varlıklarına yönelik teklifin bütün teknik yönleri konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ukrayna'ya Rus varlıkları ile sağlanacak "tazminat kredisi" miktarını yapılacak değerlendirmeler sonucunda belirleyeceklerini anlatan Dombrovskis, bu konuda daha fazla çalışma yapıldıktan sonra teklifin sunulacağını anlattı.

Dombrovskis, "Bu teklifin yenilikçi yanı, Rus devlet varlıklarına el konulmasını veya bunların müsadere edilmesini önermiyor olması. Rusya'nın bu varlıklar üzerindeki hak talebi geçerli olmayı sürdürüyor. Rusya'nın varlıklarının dondurulması nedeniyle biriken nakit bakiyelerini Ukrayna'ya tazminat kredisi sağlamak için kullanıyoruz. Böylece, bir anlamda, daha önce bu tartışmaları tıkayan devletin yargı dokunulmazlığı sorunlarıyla uğraşmamıza gerek kalmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen hafta yaptığı konuşmada, "Rusya'nın savaşın bedelini ödemesi gerekiyor. Bu nedenle, dondurulmuş Rus varlıkları temelinde Ukrayna'nın savaş çabalarını finanse etmek için acilen yeni bir çözüm üzerinde çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Dondurulmuş Rus varlıklarının birikmiş nakit bakiyeleriyle Ukrayna'ya tazminat kredisi sağlayabileceklerini anlatan von der Leyen, riskin toplu biçimde üstlenileceğini, Ukrayna'nın krediyi Rusya'nın savaş tazminatlarını kendisine verdiğinde geri ödeyeceğini belirtmişti.

AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık 180 milyar avrosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor.

ECB geçmişte Rusya Merkez Bankası'nın dondurulan varlıklarına yönelik AB Komisyonunu uyarmıştı.

ECB, Rus varlıklarına veya bunların gelirlerine el koymanın, avronun küresel para birimi olarak konumuna ve finansal istikrara zarar verebileceği konusundaki hassasiyete dikkati çekmişti.

Özellikle AB'nin tek taraflı hareket etmesi durumunda büyük miktarda döviz rezervine sahip diğer merkez bankalarının avrodan çıkabileceğine işaret eden ECB, avro cinsinden varlıklardan uzaklaşılabileceğini ve Avrupa ülkelerinin finansman maliyetlerinin yükselebileceğini belirtmişti.