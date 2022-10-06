Avrupa Merkez Bankası'nın 7-8 Eylül tarihlerinde yapılan Yönetim Konseyi toplantısının bugün yayınlanan tutanakları, enflasyonun aşırı yüksek seviyelere saplanıp kalacağı endişelerinin faiz artırımını tetiklediğini bildirdi.

Tutanaklardaki açıklamalara göre ECB, zayıf büyümeye mal olsa bile enflasyonun olağanüstü yüksek seviyelere saplanıp kalmaması için agresif politika sıkılaştırmaya yöneldi.

ECB bu topantıda beklentilerin üzerinde, 75 baz puan, faiz artırırken, tutanaklarda enflasyonda hızlı artışın çıpadan kurtulması riski oluştuğu belirtil'di.

Bazı politika yapıcılar 50 baz puan istese de çoğunluğun 75 baz puan için oy verdiğini belirten Kwarteng, ekonomistler ve politika yapıcıların faizi yüzde 1,5-2,0 aralığğna çekme niyetleri oldugunu vurguladi.