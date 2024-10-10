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ECB tutanakları gevşemede temkinli duruşa işaret etti

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tutanakları üyelerin daha fazla politika gevşemesi konusunda temkinli duruşuna işaret etti.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2024 15:49

Son Güncelleme Tarihi 10 Ekim 2024 15:59

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin 11-12 Eylül'de Frankfurt'ta düzenlediği ve yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirme kararı aldığı para politikası toplantısının tutanakları yayınlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, ECB'nin fiyat baskıları göz önüne alındığında kademeli bir politika gevşemesini savunduklarını ortaya kondu.

Enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gitmesine rağmen enflasyonun zamanında hedefe sürdürülebilir bir şekilde yerleşip yerleşmeyeceğinin dikkatle izlenmesi gerektiği tutanaklarda yer aldı.

Çekirdek enflasyon ve hizmet sektöründe enflasyonun daha yapışkan olabileceğine ve beklentiler dahilinde düşmeyeceğine işaret edilen tutanaklarda, manşet enflasyondaki son gerilemenin çok değişken olan enerji fiyatlarındaki düşüşten büyük ölçüde etkilendiği kaydedildi.

Enflasyonda yüzde 2'lik hedefe giden temel patikanın kritik şekilde ücret artışına ve verimlilik artışının hızlanmasına bağlı olduğu belirtilen tutanaklarda, "Bu nedenle enflasyonun zamanında sürdürülebilir bir şekilde hedefe yerleşip yerleşmeyeceğinin dikkatle izlenmesi gerekiyordu. ECB'nin hedefine ulaşmada gecikme riskinin, politika kısıtlamalarını zamanından önce azaltmaktan kaçınmak için biraz dikkatli olunmasını gerektirdiği görülmüştür." ifadeleri yer aldı.

ECB tutanaklarında, ücretlerin enflasyon görünümünün değerlendirilmesinde kilit unsur olduğu yinelenerek, ücret artışının yakın vadede güçlü ancak 2025'te ılımlı olacağının sinyalinin alındığı belirtildi.

ECB, 12 Eylül'de piyasa beklentileri doğrultusunda yılın ikinci faiz indirimine giderek mevduat faizini 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirmişti.

Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,75'ten 3,50'ye indirirken, refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini uzun süredir üzerinde çalışılan teknik bir ayarlamayla 60 puan düşürerek sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 3,90'a düşürmüştü.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı, 17 Ekim'de yapılacak.

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