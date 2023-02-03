ECB üyeleri faiz artırım hızı ve faizin nihai olarak gideceği seviye konusunda farklı görüşler içinde oymaya devam ediyorlar.

ECB'nin Mart toplantısının ardından Mayıs toplantısında faiz artırmasının kesin olduğunu konusunda Reuters'e bilgi veren iki ECB üyesi, Yönetim Konseyi'nin bu faiz artırımlarının büyüklüğünü ise tartışmadığını ifade ettiler.

Bazı ECB üyelerinin 4 Mayıs'ta yapılacak toplantıda 25 baz puan faiz artırımı öngördükleri belirtilirken, diğerlerinin faizlerin 50 baz puan artırılmasını istedikleri belirten ECB üyeleri, mevduat faizi için tepe noktasını yüzde 3,50 olarak işaret ettiler.

ECB Yönetim Konseyi'nin dünkü toplantısında mevduat faizi 50 baz puan artırılarak yüzde 2,50'ye yükseltilmişti.

Dünkü toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımı kararının kolay alındığını belirten kaynaklar, küçük bir azınlığın Mart ayında 50 baz puan daha faiz artırımı taahhütü vermek için çok erken olduğunu savunduklarını ifade ettiler.

ECB Sözcüsü ise toplantıdaki faiz tartışmamları konusunda yorum yapmadı.