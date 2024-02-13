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ECB üyesi Buch: Bankalar risk ortamıyla karşı karşıyalar

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bankacılık sektörünün gözetiminden sorumlu yeni üst düzey yöneticisi Claudia Buch, bankaların faaliyetlerini değiştirmelerini gerektiren kalıcı olarak değişen bir risk ortamıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 13 Şubat 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 13 Şubat 2024 08:52

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bankacılık sektörünün gözetiminden sorumlu yeni üst düzey yöneticisi Claudia Buch, Euro bölgesi bankalarının, kredi verenlerin faaliyetlerini değiştirmelerini gerektiren kalıcı olarak değişen bir risk ortamıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yılın başında Andrea Enria'dan görevi devralan Claudia Buch, artan faiz oranları, yükselen jeopolitik risk, daha hızlı mevduat hareketleri, çoğalan siber saldırılar ve iklim riskinin işin temel doğasını değiştirdiğini ve kredi verenlerin yeterince hazırlıklı olmayabileceğini söyledi.

Bundesbank'ın eski başkan yardımcısı Buch, "Faiz oranları ve enerji fiyatları zaten arttı, büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi, iklimle ilgili riskler giderek daha görünür hale geliyor ve siber saldırıların sayısı arttı. Bu değişikliklerin çoğu geçici olmaktan ziyade yapısaldır" ifadelerini kullandı.

Bankaların henüz böyle bir ortamda çalışacak uzmanlığa sahip olmamasının önemli bir sorun olduğu uyarısında bulunan Buch, "Yeni riskler bankaların risk yönetimi süreçlerine yeterince entegre edilmiyori.Dolayısıyla bankaların kararları hatalı ya da eksik bilgilere dayanabilir." dedi.

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