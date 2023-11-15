ECB üyesi enflasyon hedefi için 2025 yılını işaret etti

ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını rekor bir hızla artırmasının ardından enflasyonun 2025 yılına kadar %2'lik hedefine döneceğinden emin olduğunu söyledi.



ECB üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, Fransa Devlet Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını rekor bir hızla artırmasının ardından enflasyonun 2025 yılına kadar %2'lik hedefine döneceğinden emin olduğunu belirterek "Geçen yıl gördüğümüz yükselen enflasyon karşısında ECB temel faiz oranlarını hızla arttırdı. Çare her zaman hoş değil ama etkili: Enflasyon Ekim ayında %2.9'a düşmüştür ve Avrupa'da olduğu gibi Fransa'da da 2025 yılına kadar %2 hedefine geri döneceğimizden eminiz" ifadelerini kullandı.