ECB üyesi: Enflasyonda zaferi kutlamak için çok erken

IMF'in Marakeş'teki yıllık toplantıları çerçevesinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel Euro Bölgesinde fiyat baskılarının "çok yüksek" olmaya devam ettiğini ve "yukarı yönlü risklerin hala mevcut olduğunu" söyledi. Nagel, "Zaferi kutlamak için henüz çok erken" ifadelerini kullandı.

ECB'nin faiz oranlarını "yeterince uzun süre yeterince yüksek" tutması gerektiğini ifade eden Nagel, "Enflasyon canavarının ehlileştirilmesi gerekiyor" diye konuştu.