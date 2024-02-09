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ECB üyesi: Enflasyonun hedefe döndüğüne dair daha fazla güvenceye ihtiyaç duyuluyor

Avrupa Merkez Bankı Baş Ekonomisti Philip Lane, enflasyonun hedefe döndüğüne dair daha fazla güvenceye ihtiyaç duyuluyor.

Oluşturma Tarihi 09 Şubat 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 09 Şubat 2024 08:57

Avrupa Merkez Bankı Baş Ekonomisti Philip Lane, politika yapıcıların faiz oranlarını düşürebilmesi için enflasyonun hedefine döndüğüne dair daha fazla güvenceye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Lane, politika gevşemesini aceleye getirmemeyi tercih ettiğinin sinyalini vererek, dezenflasyon sürecinin şu anda beklenenden daha hızlı ilerliyor olabileceğini, ancak orta vadeli görünümün daha az net olduğunu savundu.

Lane, Washington'daki Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, "Politika yörüngemizin genel bir değerlendirmesi açısından, enflasyonun hedefe zamanında ulaşacağından ve hedefe sürdürülebilir bir şekilde yerleşeceğinden yeterince emin olabilmemiz için dezenflasyon sürecinde daha fazla ilerlememiz gerekiyor. Bu ücret meselesinde bir tür makul ve bence ekonomik olarak anlamlı bir yukarı yönlü riskimiz var. Yüzde 2 hedefi etrafındaki riskler iki yönlü" dedi.

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