ECB üyesi: Faiz artırımlarının etkisinin ekonomiye yansıması için sabır gerekli

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, politika yapıcıların ECB'nin enflasyonu 2025 yılına kadar %2'ye düşüreceğinden ve borçlanma maliyetlerinin tamamen etkili olacak kadar uzun süre mevcut seviyesinde kalmasına izin vereceğinden emin olmaları gerektiğini vurguladı.

"Ekonominin durumu, faiz artışları serisinin durdurulmasını tamamen haklı çıkarıyor" diye konuşan Villeroy, "Para politikamız bundan böyle güven ve sabırla yönlendirilmelidir" dedi.